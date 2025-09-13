Минобороны: ВС РФ уничтожили гранатомет МК-19 и расчет ВСУ под Запорожьем

По данным Минобороны РФ, операторы беспилотников горного соединения ВДВ уничтожили гранатомет МК-19 американского производства и расчет ВСУ.
Сообщается, что во время воздушной разведки на запорожском направлении операторы БПЛА новороссийского полка обнаружили расчет украинских военных, обстреливавший позиции российских подразделений. После этого в воздух были подняты ударные FPV-дроны. После первого удара расчет попытался укрыться, однако следующий точный удар привел к уничтожению гранатомета.
В министерстве уточнили, что последующими ударами были поражены украинские военнослужащие, пытавшиеся скрыться в укрытиях.
Также в Минобороны рассказали о действиях операторов FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», которые проводят круглосуточное патрулирование в Запорожской области. При появлении беспилотников противника российские дроны сбивают их при помощи специального троса с крючками. Этот же механизм используется для дистанционного разминирования упавших, но не сработавших украинских аппаратов.
