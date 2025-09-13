В США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявляло угрозу цунами после землетрясения на Камчатке, пишет ТАСС.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе объявлена угроза цунами после подземных толчков. Он также отметил, что магнитуда землетрясения составила 6,3 балла.
