В США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.

Источник: Аргументы и факты

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявляло угрозу цунами после землетрясения на Камчатке, пишет ТАСС.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе объявлена угроза цунами после подземных толчков. Он также отметил, что магнитуда землетрясения составила 6,3 балла.

