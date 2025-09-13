Миколог Дьяков назвал грибы, которыми чаще всего травятся

«Судя по летальным исходам, как было ранее, так остается и сейчас, травятся чаще всего бледной поганкой (лат. Amanita phalloides), это мухомор зелёного цвета. Также есть еще два вида поганки: Amanita verna и Amanita virosa, они белого цвета. Это грибы, содержащие аманитотоксины и близкие к ним соединения, которые вызывают очень тяжелую смерть, и очень часто, когда симптомы, так сказать, выходят на полную катушку, уже сделать ничего нельзя», — отметил Дьяков.