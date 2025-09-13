Ричмонд
Миколог Дьяков назвал грибы, которыми чаще всего травятся

Чаще всего отравление грибами вызывают бледные поганки, которые можно спутать с зелеными сыроежками или шампиньонами. Миколог Дьяков рассказал, как отличить ядовитые грибы.

Источник: АиФ Воронеж

Миколог Максим Дьяков рассказал aif.ru, какими грибами чаще всего травятся любители тихой охоты.

«Судя по летальным исходам, как было ранее, так остается и сейчас, травятся чаще всего бледной поганкой (лат. Amanita phalloides), это мухомор зелёного цвета. Также есть еще два вида поганки: Amanita verna и Amanita virosa, они белого цвета. Это грибы, содержащие аманитотоксины и близкие к ним соединения, которые вызывают очень тяжелую смерть, и очень часто, когда симптомы, так сказать, выходят на полную катушку, уже сделать ничего нельзя», — отметил Дьяков.

Как отметил миколог, бледную поганку очень часто путают с зелеными сыроежками, иногда с шампиньонами.

«Кстати, в Подмосковье лидер ядовитый появился — галерина окаймлённая. Это гриб, отдалённо напоминающий некоторые формы летнего опёнка, и даже опытные грибники путаются и в итоге умирают, иногда целыми семьями. Галерина содержит очень высокие концентрации аманитотоксина бледной поганки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому мы рекомендуем от сбора летних опят, не осенних, воздерживаться, если нет уверенности в виде гриба», — подытожил Дьяков.

