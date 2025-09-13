Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 13 сентября 2025: В жутком ДТП в Молдове, погиб известный тренер по дзюдо; зачем Минкульт Молдовы запустил русофобский проект; сенсация от молдавской осени — после холода и дож

Источник: Комсомольская правда

1. Стало известно, что в серьезном ДТП в Молдове, погиб тренер по дзюдо: Водитель второго авто, скончавшийся на месте, был в состоянии алкогольного опьянения.

2. Министерство культуры запустило русофобский проект: Его инициатор Сержиу Продан забыл, что получил образование в Москве.

3. Сюрпризы молдавской осени: После дождей и похолодания — почти летняя жара.

4. Свои блошиные рынки в Кишиневе пенсионеры называют «аллеями жизни»: «Будем сюда выбегать, пока здоровье позволяет, пока ноги тянут».

5. Молдову ждут неприятности: Надвигается сильная магнитная буря.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Свои блошиные рынки в Кишиневе пенсионеры называют «аллеями жизни»: «Будем сюда выбегать, пока здоровье позволяет, пока ноги тянут».

Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 75-летней Тамарой Ильиничной, вынужденой выходить на такую вот «аллею жизни» (далее…).

МИД запрашивал более миллиона бюллетеней для избирательных участков за рубежом: Судя по всему, ПАС надеется только на диаспору, которая оторвана от повседневной тяжелой жизни в Молдове.

Молдавский МИД запрашивал более миллиона бюллетеней для избирательных участков за рубежом — зачем так много? (далее…).

Газопровод построен до прихода Санду к власти, садик отремонтирован за счет мэрии: Люди в Молдове в шоке от того, как ПАС присваивает себе проекты, к которым никакого отношения не имеет — разоблачение лжи.

Перед выборами проще присваивать чужие достижения и выдавать их за свои — вдруг никто не заметит (далее…).