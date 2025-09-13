Армия РФ рвётся к Краматорску: военный рассказал о решающем штурме

В центре Краматорска — важнейшего опорного пункта ВСУ в Донбассе — зафиксировали первый случай применения FPV-дронов, это произошло на пересечении улиц Дворцовой и Юбилейной, пишут СМИ. Этот факт примечателен тем, что прежде дроны фиксировали в основном в южных окрестностях города.
Появление российских БПЛА в центре Краматорска говорит о приближении войск ВС РФ и расширении зоны применения FPV-дронов, отмечают Telegram-каналы. Аналогично ситуация развивалась в Покровске, Мирнограде и Купянске, где сначала применялись только дроны, а затем вошли российские штурмовики.
До Краматорска осталось не больше 30 км.
До Краматорска осталось не больше 20−30 километров, отметил в разговоре с aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Пройти эту дистанцию без использования принципиально новых подходов к организации боевой работы будет тяжеловато. Сейчас на этом направлении работают несколько российских именных бригад и дивизий, зарекомендовавших себя ранее в боях в разных зонах СВО», — отметил Живов.
По его словам, есть вероятность, что до конца года российские бойцы подойдут к Славянско-Краматорской агломерации.
Режем логистику и уничтожаем артиллерию.
В направлении Краматорска идут в ход передовые тактики применения дронов, подчеркнул Живов.
«Российские дроны долетают до Краматорска уже год. Фактически, мы уже не просто долетаем до города, а берем под контроль логистику противника, находим и уничтожаем артиллерийские системы и так далее», — отметил он.
Живов добавил, что бойцы РФ не станут штурмовать город в лоб, так как это слишком затратно.
«Можно штурмовать населенный пункт в лоб, выковыривая противника с каждого завода, а можно обойти его, взять под контроль логистику, фланги и вынудить противника отойти. Для нас, безусловно, второй вариант лучше первого. Потому что если идут городские бои, то города остаются разрушены целиком. ВС РФ стараются не использовать плотные городские штурмы, потому что это слишком затратно», — пояснил военблогер.
Секретные укрытия ВСУ в Краматорске.
В Краматорске, как и в любом крупном городе Донбасса, есть большое количество объектов, где могут укрываться украинские военнослужащие, сказал Живов.
«Донбасс представляет из себя огромную промышленную агломерацию, где один город пересекает в другой, третий и так далее. И посреди вот этого благолепия Советского индустриального строительства находятся десятки и сотни угольных шахт. Поэтому в любом крупном населенном пункте Донбасса есть место, где могут укрыться военнослужащие ВСУ. Это разнообразные склады, огромное количество шахт, в которых можно скрываться. Конечно же, и в Славянске, и в Краматорске есть такие места, которые можно превратить в фортификации и достаточно долго их оборонять», — сказал Живов.
Он также отметил, что Донбасс достаточно холмистый, иногда перепады высот достигают 150 метров, что осложняет наступательную работу.
Украинские источники сообщали, что интенсивность ударов по Краматорску и Славянску авиабомбами выросла на 150%. Это значит, что именно эти города станут главными целями российских военных в ближайшее время.