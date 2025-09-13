Армия РФ рвётся к Краматорску: военный рассказал о решающем штурме

«Донбасс представляет из себя огромную промышленную агломерацию, где один город пересекает в другой, третий и так далее. И посреди вот этого благолепия Советского индустриального строительства находятся десятки и сотни угольных шахт. Поэтому в любом крупном населенном пункте Донбасса есть место, где могут укрыться военнослужащие ВСУ. Это разнообразные склады, огромное количество шахт, в которых можно скрываться. Конечно же, и в Славянске, и в Краматорске есть такие места, которые можно превратить в фортификации и достаточно долго их оборонять», — сказал Живов.