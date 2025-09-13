Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило 421-й батальон беспилотников «Сапсан» на сумское направление, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На сумское направление с донецкого переброшен 421-й батальон беспилотных систем “Сапсан” десантно-штурмовых войск ВСУ», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что группа солдат ВСУ оказалась в окружении на юге населённого пункта Юнаковка, который находится в Сумской области. Командиры Вооружённых сил Украины прекратили все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.
