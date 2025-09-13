AP: Похоронное бюро в США отправляло клиентам сухой бетон вместо праха

Кроме того, Холлфорды незаконно получили около 130 тысяч долларов господдержки, подделывая документы. Супруги признали свою вину, однако суд отказался утвердить сделку после эмоциональных выступлений родственников погибших. Теперь пара предстанет перед судом по 191 эпизоду ненадлежащего обращения с телами, передает агентство.