AP: Похоронное бюро в США отправляло клиентам сухой бетон вместо праха

В США похоронное бюро в течение нескольких лет вместо праха умерших передавало родственникам сухой цемент. Об этом сообщает The Associated Press, уточнив, что к мошеннической схеме причастна семейная пара по фамилии Холлфорд.
Как отмечается, супруги не кремировали тела, а складировали их в старом здании. Родственникам они выдавали урны с обычным строительным материалом, утверждая, что это прах усопших.
Проверка показала, что схема работала с 2019 по 2023 год. В здании, принадлежавшем семейной паре, нашли 191 разлагающееся тело. Некоторые останки пролежали там около четырех лет.
Кроме того, Холлфорды незаконно получили около 130 тысяч долларов господдержки, подделывая документы. Супруги признали свою вину, однако суд отказался утвердить сделку после эмоциональных выступлений родственников погибших. Теперь пара предстанет перед судом по 191 эпизоду ненадлежащего обращения с телами, передает агентство.
Житель американского штата Аризона Джим Стауфер пожертвовал тело своей матери Дорис для научных исследований болезни Альцгеймера, но ее тело посадили на стул и взорвали. Мужчина подписал все необходимые документы и думал, что потом сможет похоронить мать, получив ее прах.