В Германии начали расследование против немца из-за подарка с мылом из РФ

По его словам, подарок на Пасху ему отправил житель Барнаула, говорящий по-немецки, с которым он познакомился еще несколько лет назад в ходе сельскохозяйственной выставки. На Рождество немецкий предприниматель отправил новому другу посылку в Россию, а теперь должен был получить ответный подарок.