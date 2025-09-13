В Германии начали расследование против немца из-за подарка с мылом из РФ

Гражданину ФРГ грозит уголовное преследование из-за посылки из России. Об этом сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
Как передает телерадиокомпания, сейчас прокуратура Шверина запустила расследование в отношении предпринимателя из Веббелина, который «якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском».
По данным СМИ, на прошлой неделе занимающийся сельским хозяйством немецкий предприниматель получил письмо от надзорного ведомства, в котором сообщалось, что он якобы нарушил режим антироссийских санкционных ограничений Евросоюза. Получение посылки оценили как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено тюремное заключение от трех месяцев до пяти лет.
Теперь обвиняемый должен в течение трех недель составить письменное объяснение и предоставить полные персональные данные, а также информацию о ежемесячном чистом доходе.
«Я не преступник, это смехотворно», — сказал обвиняемый в беседе с NDR.
По его словам, подарок на Пасху ему отправил житель Барнаула, говорящий по-немецки, с которым он познакомился еще несколько лет назад в ходе сельскохозяйственной выставки. На Рождество немецкий предприниматель отправил новому другу посылку в Россию, а теперь должен был получить ответный подарок.
Однако посылка так и не была доставлена, поскольку почта в Лейпциге приостановила отправление, а таможня проверила содержимое и подготовила протокол на «один кусок мыла, один декоративный предмет из дерева, один компакт-диск».
Все товары, стоимость которых оценили в 26,83 евро, оказались в санкционном списке. Их изъяли. Обвиняемый в нарушении санкционных ограничений отправитель сейчас привлек юриста и собирается защищать свои права в суде.
Накануне стало известно, что страны Европейского союза согласовали продление на полгода индивидуальных санкционных ограничений против России. Министерство иностранных дел Франции уточнило, что Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе, 15 сентября.