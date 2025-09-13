Соучастница убийства Маркелова Хасис вышла на свободу после 16 лет колонии

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения, пишет РИА Новости.
Как следует из судебных материалов, Евгению Хасис освободили из мест лишения свободы — мордовской женской исправительной колонии.
Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову застрелили в Москве в январе 2009 года. Впоследствии суд признал виновным в убийстве Никиту Тихонова и приговорил его к пожизненному заключению, а его гражданскую жену Евгению Хасис — к 18 годам колонии.
В 2022-м ей снизили наказание до 17 лет лишения свободы. Суд исключил из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия и оставил только срок за соучаcтие в убийстве Станислава Маркелова. Убийство Анастасии Бабуровой не вменялось Евгении Хасис.
