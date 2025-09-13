Ричмонд
В доме экс-замглавы МО нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Также у экс-замглавы МО Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 ювелирных изделий высокого класса.

Источник: Аргументы и факты

В загородном доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова во время обысков обнаружены наручные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Сообщается из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью “Такой Тимур Иванов один”», — указано в документах.

Ранее сообщалось, что у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 ювелирных изделий высокого класса. Среди них более 50 колец, свыше 40 серег, а также десятки браслетов, колье и запонок. Все изделия выполнены из золота и серебра, многие украшены бриллиантами.

Коллекция часов насчитывает 44 единицы, преимущественно премиальных брендов, включая Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot, Breitling, а также российский «Полет» из серии «Полет-стиль». В основном это наручные часы, но встречаются настольные и карманные модели.

20 августа Генеральная прокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск о взыскании имущества Иванова на общую сумму более 1 млрд рублей в доход государства.

