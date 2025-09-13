В доме экс-замглавы МО нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Ранее сообщалось, что у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 ювелирных изделий высокого класса. Среди них более 50 колец, свыше 40 серег, а также десятки браслетов, колье и запонок. Все изделия выполнены из золота и серебра, многие украшены бриллиантами.