Наследственное дело открыли в Москве после смерти актрисы Талызиной

В юридических материалах указано, что наследственное дело Талызиной ведет московский нотариус.

Источник: Аргументы и факты

В Москве было открыто наследственное дело после смерти актрисы кино и театра, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом стало известно агентству РИА Новости, ознакомившемуся с соответствующими юридическими документами.

«Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто», — говорится в документах.

Кроме того, в юридических материалах указано, что наследственное дело Талызиной ведет московский нотариус.

Напомним, Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. Причиной смерти назывался рак поджелудочной железы. Артистку похоронили 24 июня на Ваганьковском кладбище.