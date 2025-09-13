Наследственное дело открыли в Москве после смерти актрисы Талызиной

В Москве было открыто наследственное дело после смерти актрисы кино и театра, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом стало известно агентству РИА Новости, ознакомившемуся с соответствующими юридическими документами.
«Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто», — говорится в документах.
Кроме того, в юридических материалах указано, что наследственное дело Талызиной ведет московский нотариус.
Напомним, Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. Причиной смерти назывался рак поджелудочной железы. Артистку похоронили 24 июня на Ваганьковском кладбище.