Разработана программа экономии электроэнергии для транспорта

10 сентября Министерство транспорта РФ сообщило, что федеральная программа комплексного развития городского пассажирского электротранспорта, запущенная в 2023 году, демонстрирует рекордные показатели. Так, за два года ее реализации полностью выполнены поставки всех 286 отечественных электробусов и зарядных станций в 10 регионов — участников проекта. Также в крупнейшие города России в 2024 году поставлены 214 новых трамваев. Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах — Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.