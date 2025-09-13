С начала года омичи потеряли более 1,17 млрд рублей из-за телефонных мошенников

Один из последних примеров киберворовства стал известен 11 сентября. Лаборант промышленного предприятия рассказала, что незнакомец представился сотрудником почты и под предлогом получения посылки выманил у нее код из SMS. Получив личные данные, преступники убедили потерпевшую перевести сбережения на «безопасный счет» и оформить кредит, в результате она лишилась 3,1 млн рублей.