С начала года омичи потеряли более 1,17 млрд рублей из-за телефонных мошенников

Правоохранительные органы Омской области обнародовали шокирующую статистику по мобильному мошенничеству. С января 2025 года зарегистрировали 3747 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Аферисты обокрали местных жителей более, чем на 1,17 млрд рублей. Об этом рассказали в облпрокуратуре.
Один из последних примеров киберворовства стал известен 11 сентября. Лаборант промышленного предприятия рассказала, что незнакомец представился сотрудником почты и под предлогом получения посылки выманил у нее код из SMS. Получив личные данные, преступники убедили потерпевшую перевести сбережения на «безопасный счет» и оформить кредит, в результате она лишилась 3,1 млн рублей.
Полиция напомнила омичам, что сотрудники банков, ФНС России и правоохранительных органов никогда не звонят с предложениями о переводе сбережений. Не существует и понятия «безопасный счет» — это выдумка преступников.
