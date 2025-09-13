В Москве открыли дело о наследстве народной артистки Валентины Талызиной

Также на прощании с артисткой актер Александр Яцко со сцены театра зачитал послание от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которое тот написал после смерти Талызиной. Яцко с улыбкой рассказал, что за свою карьеру Талызина подарила свой голос даже Барбаре Брыльске в советской комедии «Ирония Судьбы, или С легким паром!».