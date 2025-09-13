Ричмонд
Актриса Морозова не любит платить за коммуналку

Популярная российская актриса Дарья Морозова оказалась злостной неплательщицей по счетам за коммунальные услуги. Задолженность пришлось взыскивать через суд, передает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — говорится в материалах суда.

Несколько исков Морозовой выставил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Все требования были удовлетворены.

Однако не сообщается, сколько именно должна была Морозова за пользование коммунальными услугами. Судебное решение уже вступило в силу.

