Определено, что на Соловках обосновались волки

Случаев нападения хищников на домашний скот пока зафиксировано не было. Однако известен инцидент, когда вдалеке от Соловецкого поселка волки съели собаку. «В течение предстоящей зимы можно ожидать более высокую следовую активность, относящуюся к процессу добывания волчьей семьей того или иного вида корма. Нужно будет отследить, чем будут питаться волки — нападать на лосей, есть павших зверей, либо они покажут иную активность», — добавил Мизин.