В Казани запустили производство лекарств от рака

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фармацевтический завод «Север Фармасьютикалз». Там он дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для лечения онкологических заболеваний и иммунодепрессантов, необходимых пациентам после трансплантации органов, сообщает пресс-служба главы республики.
В июле этого года завод «Север» получил лицензию Минпромторга России на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Планируется, что в начале 2026 года предприятие расширит свою деятельность на биотехнологическое направление.
Завод станет первым в России, где будет реализован полный цикл производства препаратов: от синтеза АФИ до упаковки и выпуска готовой продукции на рынок. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, обеспечивающих бесконтактное взаимодействие оператора с продуктом на всех этапах производства.
Сотрудничество с Казанским федеральным университетом играет ключевую роль в развитии завода. Главная цель предприятия — достижение лекарственного суверенитета России в области трансплантологии и онкотерапии.
Рустам Минниханов осмотрел производственные линии и ознакомился с высокотехнологичными процессами, включая химический синтез, выделение и очистку активных фармацевтических субстанций. Также на заводе функционирует научно-исследовательский центр (R&D), где разрабатываются новые аналитические методики для повышения эффективности производства.
Второй важный участок предприятия предназначен для биосинтеза. Благодаря его мощности, завод сможет полностью удовлетворить потребности рынка России и Евразийского экономического союза в препарате «Такролимус», который широко используется для профилактики отторжения трансплантатов.
Производство расположено в санитарно-защитной зоне ПАО «Казаньоргсинтез», где применяются современные экологичные технологии, не влияющие на качество фармацевтической продукции.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, как Татарстан сможет получить новую вакцину от рака.