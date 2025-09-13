Офицеры украинской разведки сдались на Запорожском направлении

Запорожская область стала частью России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории области, включая временный административный центр — город Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских войск.