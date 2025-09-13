Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины сдались в плен военнослужащим Воздушно-десантных войск России на запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».
По словам командира, среди сдавшихся в плен были офицеры подразделений ГУР. Он добавил, что это произошло в результате успешной операции по выманиванию ряда военнослужащих ВСУ на позиции, контролируемые российскими военными.
Как сообщается, сотрудники украинской разведки пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться, но российские бойцы контролировали все их попытки.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории области, включая временный административный центр — город Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских войск.
