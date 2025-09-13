Новый подозреваемый появился в деле вице-губернатора Брянской области Симоненко

Ранее по данному делу, возбужденному по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), уже были задержаны вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, начальник управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын вице-губернатора Юрий Симоненко. Все они были этапированы в Москву, где Мещанский районный суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Никто из ранее арестованных обвиняемых также не признает вину.