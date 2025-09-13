Ричмонд
С днем рождения, Минск! Столица Беларуси отмечает 958-летие

13 сентября столица Беларуси празднует свой 958-й день рождения. Город восставал из руин, становится функциональнее, интереснее, комфортнее для жизни людей. Сегодня Минск — сердце Беларуси, город ключевых решений и больших возможностей.

Источник: ОНТ

Празднования — с самого утра. Традиция, переходящая из года в год, — возложение цветов у обелиска «Минск — город-герой», дань памяти героям, отстоявшим мирную жизнь города и всей страны.

Основные гуляния развернутся в центре столицы на площадке у Дворца спорта. Международные соревнования «Сильнейший пожарный и спасатель» пройдут у парка Победы. Погрузиться в историю города поможет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В нем примут участие более 500 реконструкторов не только из Беларуси, но и из России и Китая. В каждом районе Минска — своя насыщенная программа дня.

Финальный аккорд — яркое шоу и дискотека. Ночное небо Минска озарит праздничный фейерверк в 23:00.