С днем рождения, Минск! Столица Беларуси отмечает 958-летие

Основные гуляния развернутся в центре столицы на площадке у Дворца спорта. Международные соревнования «Сильнейший пожарный и спасатель» пройдут у парка Победы. Погрузиться в историю города поможет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В нем примут участие более 500 реконструкторов не только из Беларуси, но и из России и Китая. В каждом районе Минска — своя насыщенная программа дня.