С днем рождения, Минск! Столица Беларуси отмечает 958-летие

Празднования — с самого утра. Традиция, переходящая из года в год, — возложение цветов у обелиска «Минск — город-герой», дань памяти героям, отстоявшим мирную жизнь города и всей страны.
Основные гуляния развернутся в центре столицы на площадке у Дворца спорта. Международные соревнования «Сильнейший пожарный и спасатель» пройдут у парка Победы. Погрузиться в историю города поможет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В нем примут участие более 500 реконструкторов не только из Беларуси, но и из России и Китая. В каждом районе Минска — своя насыщенная программа дня.
Финальный аккорд — яркое шоу и дискотека. Ночное небо Минска озарит праздничный фейерверк в 23:00.