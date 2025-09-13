Два российских аэропорта приостановили работу

В двух крупных городах Поволжья, Самаре и Саратове, введены временные ограничения на выполнение полетов. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале, данные меры затронули аэропорты Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов).
Причины введения ограничений на данный момент официально не разглашаются. В сообщении сказано, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности совершения полетов.
Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Самару или Саратов в ближайшее время, рекомендуется обратиться в свои авиакомпании для уточнения статуса рейса и получения актуальной информации о возможных изменениях в расписании.
Также известно, что ранее аэропорты Волгограда и Ярославля также ввели временные ограничения на прием и отправку судов. Аэрогавань Краснодара готовится возобновить полеты.
