«Бастион» на учениях уничтожил корабельную группировку «противника»

Развертывание комплексов на боевых позициях занимает всего несколько минут. Крылатая ракета движется в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуязвима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя корабль любого водоизмещения на значительном удалении.