«Бастион» на учениях уничтожил корабельную группировку «противника»

В ходе стратегических учений «Запад — 2025» расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота нанесли удар двумя ракетами «Оникс» по корабельной группировке условного противника у Земли Франца-Иосифа, сообщили журналистам в Минобороны России.
По данным ведомства, стрельбы были проведены с побережья архипелага.
«После получения команды на применение оружия боевые расчеты БРК “Бастион” выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами “Оникс” по учебной цели в виде корабельного отряда условного противника на расстоянии более 200 километров. Согласно объективному контролю, цели поражены прямыми попаданиями», — уточнили в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяет создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и защищать побережье протяженностью более 600 километров.
Развертывание комплексов на боевых позициях занимает всего несколько минут. Крылатая ракета движется в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуязвима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя корабль любого водоизмещения на значительном удалении.
Учения «Запад — 2025», проводимые совместно вооруженными силами России и Белоруссии, стартовали в пятницу. Их целью является проверка возможностей двух стран по обеспечению безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.