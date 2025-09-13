Ричмонд
Ученые сняли на видео момент землетрясения на Камчатке с вулкана

На первой видеозаписи, сделанной специалистами исследовательского центра, запечатлен вертолет, который сел на склон вулкана.

Источник: Аргументы и факты

Telegram-канал Amur Mash опубликовал кадры, которые сняли во время землетрясения на Камчатке.

На первой видеозаписи, сделанной специалистами одного из исследовательских центров, запечатлен вертолет. Он приземлился на склон вулкана.

«Ничего себе, вот это вертолет сел. У нас землетрясение, так хорошо ощутили, аж шатает. Ходуном все ходит», — прокомментировал ситуацию автор видео.

На втором ролике видна телевышка, которая шатается из-за землетрясения. По данным Telegram-канала, она выстояла.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе объявлена угроза цунами после подземных толчков. Он также отметил, что магнитуда землетрясения составила 6,3 балла.

