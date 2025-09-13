Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова

Утром 13 сентября в двух аэропортах ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Самары и Саратова не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях утром в субботу, 13 сентября, сообщила Росавиация.

Как отмечается в заявлении ведомства, временные ограничения на работу двух аэропортов введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов, а также службы каждого аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.

Незадолго до этого стало известно, что аэропорты Волгограда и Ярославля временно прекратили работу. Меры также связаны с обеспечением безопасности полетов.

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 42 беспилотника самолетного типа украинской армии над российскими регионами.