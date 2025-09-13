«Не совсем женское дело»: Кадыров поддержал решение дочери уйти из политики

— Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери, — сказал он в разговоре с РИА Новости.