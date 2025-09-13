Ричмонд
«Не совсем женское дело»: Кадыров поддержал решение дочери уйти из политики

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одобрил решение старшей дочери Айшат покинуть политику и отметил ее успехи в бизнес-проектах.

— Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери, — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова 27 февраля объявила об уходе из власти региона. Она покинула пост заместителя председателя кабмина Чечни. Тогда Кадырова сказала, что возвращается в модный дом Firdaws, чтобы развивать эту индустрию.

В тот же день стало известно, что сын Рамзана Кадырова Адам стал членом Арабского арбитражного суда. В ходе визита в Египет Адам Кадыров также получил удостоверение и медаль «Почетный гость Ливии».

13 февраля президент РФ Владимир Путин отметил благодарностью другую дочь Кадырова, замруководителя его администрации и регионального правительства Карину.

