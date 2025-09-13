С 1 октября с приложений банков можно подавать заявления о мошенниках

С 1 октября мобильные приложения крупнейших российских банков будут оснащены функцией подачи заявлений о мошеннических операциях с переводами. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что нововведение позволит клиентам банков оперативно и без сложностей обращаться в кредитные организации при подозрении на мошенничество. Он пояснил, что теперь не потребуется посещать отделение или долго общаться с колл-центром, поскольку заявление можно будет подать непосредственно через мобильное приложение. По его словам, это ускорит реакцию банков и правоохранительных органов, а также повысит шансы на успешное расследование.
Немкин добавил, что новые регламенты также регулируют порядок взаимодействия кредитных организаций с органами надзора и правоохранительными структурами. Депутат выразил мнение, что эти меры являются частью политики Центрального банка, направленной на повышение финансовой безопасности.
Читайте материал по теме: Раскрыта новая схема обмана с подтверждением места жительства.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.