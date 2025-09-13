В Ростовской области стартовал второй день выборов губернатора

В Ростовской области продолжается голосование — в субботу, 13 сентября, стартовал второй день выборов губернатора донского региона. Избирательные участки открылись сегодня в 08:00 утра. Они будут работать до 20:00 вечера. Об этом сообщают в Избиркоме Ростовской области.