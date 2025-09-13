Ричмонд
В Ростовской области стартовал второй день выборов губернатора

Во второй день голосования на выборах губернатора Дона участки работают до 20:00.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается голосование — в субботу, 13 сентября, стартовал второй день выборов губернатора донского региона. Избирательные участки открылись сегодня в 08:00 утра. Они будут работать до 20:00 вечера. Об этом сообщают в Избиркоме Ростовской области.

Помимо губернатора, жители выбирают и местных депутатов. В нескольких районах голосуют за нового депутата донского парламента. В девяти муниципалитетах распределят 204 мандата в представительные органы.

— На эти выборы пришло много молодежи. Впервые проголосовать смогут более 55 тысяч молодых жителей области, — рассказали в областном Избиркоме.

