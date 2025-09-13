«Не совсем женское это дело»: Кадыров поддержал решение дочери уйти из политики

Как сообщил глава региона, Айшат в настоящее время занимается не только вопросами моды. По его словам, у нее имеются и другие предпринимательские проекты, которыми она успешно руководит. Следует отметить, что из сферы политики ушла не только Айшат Кадырова, но также две другие дочери главы Чеченской республики.