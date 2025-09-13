В школах Красноярского края появятся новые спецклассы

«Важно определиться с планами нашей работы по повышению качества образования — речь о математике, физике, химии, биологии, то есть о тех предметах, без изучения которых технологического суверенитета и технологического лидерства не добиться. Мы видим желание наших талантливых ребят уехать за пределы края, зачастую это объясняется тем, что они не встретили наставника, за которым готовы идти. Считаю, что это вызов для всей системы нашего образования — и школьного, и университетского. Учителя должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, перенимать передовые педагогические практики», — отметил Михаил Котюков.