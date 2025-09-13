В школах Красноярского края появятся новые спецклассы

Участие в обсуждении темы приняли представители исполнительной власти, руководители вузов, профильных школ и педагоги-предметники образовательных учреждений региона.
«Важно определиться с планами нашей работы по повышению качества образования — речь о математике, физике, химии, биологии, то есть о тех предметах, без изучения которых технологического суверенитета и технологического лидерства не добиться. Мы видим желание наших талантливых ребят уехать за пределы края, зачастую это объясняется тем, что они не встретили наставника, за которым готовы идти. Считаю, что это вызов для всей системы нашего образования — и школьного, и университетского. Учителя должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, перенимать передовые педагогические практики», — отметил Михаил Котюков.
Заместитель министра образования Красноярского края Татьяна Гридасова представила участникам совещания комплекс мер по развитию математического и естественно-научного общего образования в регионе до 2030 года. Он синхронизирован с основными направлениями комплексного плана, утвержденного правительством РФ в 2024-м году, и включает конкретные мероприятия, цель которых обеспечить развитие научно-технического потенциала молодежи и подготовку квалифицированных специалистов для экономики территории.
«Это системная работа, которая рассчитана на сопровождение от детского сада до трудоустройства после окончания вуза. Так, в образовательных учреждениях Красноярского края расширится сеть специализированных классов и профилей технической направленности, будут проводиться занятия для школьников и педагогов с приглашением ученых и научных работников, увеличится количество региональных площадок для проведения конкурсов. Кроме того, рабочая группа предлагает внедрить программы “Умные каникулы”, “Юношеский университет”, “Сетевая школа для педагогов”, исследовательские профили и усилить по нескольким направлениям систему дополнительного образования и внеурочную деятельность», — рассказала Татьяна Гридасова.
Участники совещания детально обсудили комплекс мер и выразили готовность к совместной работе. В ходе совещания педагоги представили свои предложения по усилению регионального стандарта повышения качества образования, все они приняты к рассмотрению рабочей группой.
«Лучшие выпускники школ и вузов должны знать, что добьются успехов в Красноярском крае. Мы должны выстроить такую систему мотивации, чтобы и 100-балльники, и талантливые преподаватели оставались в регионе. Нужна индивидуальная работа с каждым учеником, с каждым педагогом. Наш план — это живой, рабочий инструмент», —заявил губернатор.
Напомним, в соответствии с федеральным планом, результатом общей работы должно стать увеличение до 30% количества учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет к 2030 году, а также рост числа школьников, которые изучают эти предметы на углубленном или профильном уровне — не менее чем на 10% ежегодно.
Доля выпускников, которые выбирают ЕГЭ экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам должна вырасти до 35%.