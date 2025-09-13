У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова были обнаружены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», сообщается в материалах уголовного дела.
— На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью «Такой Тимур Иванов один», — говорится в материале.
Ранее отмечалось, что у Иванова изъяли более 40 часов и 170 ювелирных изделий, среди которых свыше 50 колец, более 40 серег, а также десятки браслетов, колье и запонок из золота и серебра, многие украшенные бриллиантами.
Часовая коллекция включала 44 экземпляра, преимущественно премиальных брендов, таких как Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot и Breitling, а также российский «Полет» серии «Полет-стиль». В основном это были наручные часы, однако встречались и настольные, и карманные модели, передает ТАСС.
Мосгорсуд вынес приговор Иванову 1 июля этого года. Гособвинение запрашивало 14,5 года для обвиняемого, однако в инстанции дали бывшему замминистра обороны 13 лет. Его признали виновным в растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Иванов с улыбкой отреагировал на свой приговор.