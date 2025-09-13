У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Мосгорсуд вынес приговор Иванову 1 июля этого года. Гособвинение запрашивало 14,5 года для обвиняемого, однако в инстанции дали бывшему замминистра обороны 13 лет. Его признали виновным в растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Иванов с улыбкой отреагировал на свой приговор.