Трехкратный номинант «Грэмми» Окенфолд создал новую версию песни «Перемен»

Пол Окенфолд получил мировую известность благодаря альбому Pills «n» Thrills and Bellyaches. В нем диджей смешал итальянское диско, соул и хаус, создав уникальный музыкальный стиль. На сегодняшний день Окенфолд входит в «большую четверку» самых востребованных диджеев и продюсеров мира.