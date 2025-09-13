Трехкратный номинант «Грэмми» Окенфолд создал новую версию песни «Перемен»

Всемирно известный диджей, трехкратный номинант на премию «Грэмми» Пол Окенфолд выступил с концертом в петербургском клубе А2 в ночь 13 сентября.
В ходе своего выступления двукратный обладатель звания «Диджей № 1» по версии DJ Magazine представил фанатам новую версию знаменитой песни группы «Кино» «Перемен».
Отметим, что британский диджей приехал в Россию в рамках своего прощального мирового турне.
Пол Окенфолд получил мировую известность благодаря альбому Pills «n» Thrills and Bellyaches. В нем диджей смешал итальянское диско, соул и хаус, создав уникальный музыкальный стиль. На сегодняшний день Окенфолд входит в «большую четверку» самых востребованных диджеев и продюсеров мира.