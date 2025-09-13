Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла подарок Лукашенко финалисткам «Мисс Беларусь — 2025»

— Я хочу сейчас объявить, что по нашей традиции вот эти фантастические платья, в которых состоялся ваш финальный выход и в которых вы сейчас, — это каждой из вас подарок от нашего президента. На память об этом очень ярком в вашей жизни дне, — объявила Эйсмонт со сцены.