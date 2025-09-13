Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла подарок Лукашенко финалисткам «Мисс Беларусь — 2025»

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, какой подарок от президента Беларуси получили финалистки конкурса «Мисс Беларусь — 2025», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что титул «Мисс Беларусь-2025» получила 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка.
«Мисс Беларусь-2025» стала 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Когда стало известно имя победительницы, на сцену вышла Наталья Эйсмонт. Она поблагодарила финалисток конкурса и озвучила подарок от белорусского президента.
Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
— Я хочу сейчас объявить, что по нашей традиции вот эти фантастические платья, в которых состоялся ваш финальный выход и в которых вы сейчас, — это каждой из вас подарок от нашего президента. На память об этом очень ярком в вашей жизни дне, — объявила Эйсмонт со сцены.
Лукашенко был в зрительном зале на конкурсе «Мисс Беларусь — 2025». Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, финал конкурса прошел 12 сентября во Дворце спорта. Ему предшествовал отбор более чем полутысячи заявок. На главную сцену вышли 24 финалистки из разных регионов страны.
«Мисс Беларусь — 2025» выиграла титул, корону и новый автомобиль. Также финалисток наградили другими призами.
А еще мы писали, что финалистки «Мисс Беларусь-2025» вышли на подиум в нарядах с цитатами Лукашенко.