Офицеры ГУР Украины сдались в плен бойцам ВС РФ на запорожском направлении

Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины были взяты в плен бойцами ВДВ России на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».
«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Среди них оказались офицеры подразделений ГУР», — рассказал командир.
По его словам, сдача офицеров стала возможной благодаря успешной операции по выманиванию ряда боевиков ВСУ на позиции, контролируемые российскими военными.
«Они пытались использовать складки местности, погодные условия и различные технические средства для проникновения, но мы контролируем территорию значительно дальше, чем они могут предполагать», — отметил боец.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы уничтожили гранатомет МК-19 и расчет ВСУ на запорожском направленнии.