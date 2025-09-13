Ричмонд
Офицеры ГУР Украины сдались в плен бойцам ВС РФ на запорожском направлении

Сдача украинских боевиков произошла благодаря успешной операции по выманиванию ряда боевиков ВСУ на контролируемые ВС РФ позиции.

Источник: Аргументы и факты

Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины были взяты в плен бойцами ВДВ России на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Среди них оказались офицеры подразделений ГУР», — рассказал командир.

По его словам, сдача офицеров стала возможной благодаря успешной операции по выманиванию ряда боевиков ВСУ на позиции, контролируемые российскими военными.

«Они пытались использовать складки местности, погодные условия и различные технические средства для проникновения, но мы контролируем территорию значительно дальше, чем они могут предполагать», — отметил боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы уничтожили гранатомет МК-19 и расчет ВСУ на запорожском направленнии.