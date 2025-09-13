Суд в Москве взыскал с Дарьи Мороз задолженность по коммунальным платежам

Суд в Москве постановил взыскать с актрисы Дарьи Мороз задолженность по коммунальным платежам. Об этом стало известно в субботу, 13 сентября.
Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подавал в суд два иска к актрисе, оба требования были удовлетворены.
При этом сумма задолженности в материалах не уточняется. Отмечается, что решения суда уже вступили в законную силу, передает РИА Новости.
В августе судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось это сделать. Они получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.
У певицы Лады Дэнс накопился крупный долг по коммунальным платежам — сумма превысила полмиллиона рублей. Артистка уже восемь лет не вносит оплату за услуги ЖКХ в своей московской квартире, расположенной в историческом доме на Мясницкой улице.