Синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону ветреный день в субботу

По Ростовской области области синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный, его скорость составит 9−14 метров в секунду. А температура воздуха днем в зависмости от района установится на уровне от +19 до +24 градусов.