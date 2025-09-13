Ричмонд
Синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону ветреный день в субботу

Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики в Ростове в субботу.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 сентября, ростовчан ждет ветреная погода. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра. По прогнозу, в городе ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

— Скорость ветра составит 9−14 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15−18 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +20 — +22 градусов.

По Ростовской области области синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный, его скорость составит 9−14 метров в секунду. А температура воздуха днем в зависмости от района установится на уровне от +19 до +24 градусов.

Также в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность — четвертого и пятого классов. Жителям рекомендовано соблюдать крайнюю осторожность с огнем.

