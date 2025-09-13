Ричмонд
Кадыров поддержал уход старшей дочери Айшат из политики

Рамзан Кадыров рассказал, что из политики ушла не только Айшат, но и две другие дочери.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поддержал решение своей старшей дочери Айшат уйти из политики, занятие которой он не считает женским делом, пишет РИА Новости.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери», — рассказал собеседник агентства.

Рамзан Кадыров добавил, что Айшат не занимается только бизнесом в индустрии моды. У нее также есть другие деловые проекты.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. С 2016-го она является директором модного дома Firdaws. В 2020 году Айшат стала занимать должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021-м — главы ведомства.

Кроме того, ее назначили на пост заместителя председателя правительства республики в 2023-м. В феврале 2025 года Айшат сообщила, что уходит с этой должности.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал работу своего племянника Ибрагима Закриева, который несколько лет назад стал гендиректором АО «Данон Россия».

