Кадыров поддержал уход старшей дочери Айшат из политики

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поддержал решение своей старшей дочери Айшат уйти из политики, занятие которой он не считает женским делом, пишет РИА Новости.
«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери», — рассказал собеседник агентства.
Рамзан Кадыров добавил, что Айшат не занимается только бизнесом в индустрии моды. У нее также есть другие деловые проекты.
Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. С 2016-го она является директором модного дома Firdaws. В 2020 году Айшат стала занимать должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021-м — главы ведомства.
Кроме того, ее назначили на пост заместителя председателя правительства республики в 2023-м. В феврале 2025 года Айшат сообщила, что уходит с этой должности.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал работу своего племянника Ибрагима Закриева, который несколько лет назад стал гендиректором АО «Данон Россия».