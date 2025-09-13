Ричмонд
Минздрав запретил продавать опасные замороженные овощные смеси из России

Минздрав Беларуси ввел запрет на российские замороженные овощные смеси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали замороженные овощные смеси российского производства. Подробнее рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, под запрет попали быстрозамороженные овощные смеси от российского производителя «Цех Заморозки». В их составе белорусские специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

— Общее микробное число и содержание дрожжей превышают допустимые значения, — прокомментировали в Центре.

Отмечается, что употребление пищевых продуктов с превышение допустимых норм кишечной палочки грозит пищевыми отравлениями, токсикоинфекциями, кишечными расстройствами и дисбактериозом.

Ранее Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси.

Еще Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.

Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.