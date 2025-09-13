Минздрав запретил продавать опасные замороженные овощные смеси из России

В Беларуси под запрет попали замороженные овощные смеси российского производства. Подробнее рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, под запрет попали быстрозамороженные овощные смеси от российского производителя «Цех Заморозки». В их составе белорусские специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
— Общее микробное число и содержание дрожжей превышают допустимые значения, — прокомментировали в Центре.
Отмечается, что употребление пищевых продуктов с превышение допустимых норм кишечной палочки грозит пищевыми отравлениями, токсикоинфекциями, кишечными расстройствами и дисбактериозом.
