Буйство красок и ассортимента: Рассказываем, где в Кишиневе можно купить отечественные, а главное — вкусные, продукты

На территории Птичьего рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Стругураш» работает до 18 сентября. Здесь продают сезонную сельскохозяйственную продукцию, в том числе виноград, товары и аксессуары для производства и хранения вина.