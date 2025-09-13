Буйство красок и ассортимента: Рассказываем, где в Кишиневе можно купить отечественные, а главное — вкусные, продукты

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 13−14 сентября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи местных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и обеспечение доступа граждан к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
В парке «Долина Трандафирилор’н, а главной аллее 13−14 сентября состоится ярмарка по продаже изделий ручной работы и ремесленных изделий;
Там же, в парке «Долина Трандафирилор», до 19 сентября работает ярмарка малых предпринимателей «Dor de Vară»;
На улице Мунчештской, 170 и на проспекте Траян, 22 — сезонные ярмарки по продаже фруктов и овощей работает до 10 октября.
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бульвар Штефана чел Маре, 202), 13 сентября состоится ярмарка местных производителей «EcoLocal»;
По ул. Л. Деляну, 1 до 23 сентября работает ярмарка фруктов и овощей.
Центр.
По ул. Митрополит Варлаам, на участке между ул. Арменаскэ и Тигина, с 3 сентября по 9 октября работает тематическая ярмарка «Roada Gliei»;
На территории Птичьего рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Стругураш» работает до 18 сентября. Здесь продают сезонную сельскохозяйственную продукцию, в том числе виноград, товары и аксессуары для производства и хранения вина.
Чеканы.
На бульваре Мирча чел Бэтрын, перекресток с ул. П. Заднипру, с 12 по 14 сентября пройдет «Târgul cu tradiții».
Рышкановка.
На улицк Мирон Костин, 13/1 (рядом со сквером) 13−14 сентября пройдет ярмарка «Produs acasă pentru Râșcani».
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
