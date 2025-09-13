Студентов ДВФУ оставили без парковок на территории кампуса

Для ребят, приезжающих из города, доступны две небольшие парковки без камер наблюдения, ода из которых расположена около университетского медицинского центра и постоянно занята его посетителями. На территории кампуса к услугам студентов было четыре многоярусные парковки.
Вдоль проезжей части на Университетском проспекте парковаться нельзя согласно предписанию дорожных знаков. Парковку возле Южного КПП убрали, развернув на её месте стройплощадку. Студенты мрачно шутят, что теперь за парковочные места «придётся драться». Массовое недоумение вызывает и дискриминация в части парковки именно городских студентов, а не приезжих постояльцев кампуса, ведь именно местным ребятам приходится совершать ежедневные поездки с материка на остров и обратно.
Студенты оказались в крайне затруднительной ситуации. Многие пересаживаются на личный транспорт, потому что общественный на Русский остров ходит плохо: более-менее регулярно выполняются рейсы по маршрутам № 11 и № 15 из центра и № 77 со Второй Речки. Автобусы с площади Баляева (маршрут № 74), Третьей Рабочей (№ 75) и бухты Тихой (№ 76) совершают несколько рейсов в день, а на маршрут № 63 (с Эгершельда) перевозчика по итогам торгов так и не нашли. Многие микрорайоны, в том числе густонаселённые вроде Снеговой Пади или Нейбута, вообще не имеют беспересадочной транспортной связи с островом.
Проблема складывается и с переполненностью автобусов: мест в общежитиях на кампусе на всех стабильно не хватает, и эта нехватка всё больше и больше. По умолчанию места в общежитиях на территории островного кампуса предоставляют первокурсникам, а их из года в год набирают всё больше и больше. По оценке местных активистов, более 1800 ребят койки в этом учебном году не получили.
Бесплатные автобусные шаттлы для сотрудников и студентов ДВФУ чуть-чуть разгружают транспортную систему, но не слишком, имея не самое удобное расписание и охватывая отнюдь не все районы города. Так что «транспортный коллапс» главного университета Приморья, очевидно, продолжит набирать обороты.