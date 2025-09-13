Студентов ДВФУ оставили без парковок на территории кампуса

Проблема складывается и с переполненностью автобусов: мест в общежитиях на кампусе на всех стабильно не хватает, и эта нехватка всё больше и больше. По умолчанию места в общежитиях на территории островного кампуса предоставляют первокурсникам, а их из года в год набирают всё больше и больше. По оценке местных активистов, более 1800 ребят койки в этом учебном году не получили.