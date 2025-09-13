С понедельника до «Перми I» будет ходить маленький временный автобус

Чтобы обеспечить транспортную доступность речного вокзала и станции «Пермь I», с понедельника начнет работу новый автобусный маршрут № 85 «Станция Пермь I — Сквер имени Решетникова». Автобусы малого класса будут курсировать в объезд закрытого участка. Интервал движения автобусов № 85 составит 5 минут в пиковые часы и 10 минут в межпиковый период. На остановке «Сквер имени Решетникова» можно будет пересесть на автобусы № 3, № 51 и № 71.