Названа норма потребления безалкогольного пива при похудении

Максимум, который можно позволить себе без ущерба для диеты, составляет один бокал объемом 300−350 мл.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Безалкогольное пиво можно включать в рацион людей, которые следят за фигурой, оно содержит меньше калорий, чем обычное, и при умеренном потреблении редко становится основной причиной набора веса. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры технологии виноделия, бродильных производств и химии МГУТУ имени Разумовского Светлана Жуковская.

«Безалкогольное пиво можно включать в рацион людей, которые следят за фигурой, так как в нем содержится до 30 ккал на 100 мл. Однако важно контролировать объемы: один бокал объемом 300−350 мл — максимум, который можно позволить себе без ущерба для диеты. Пить его лучше через 1−2 часа после тренировки, когда завершаются активные процессы, направленные на укрепление мышц и сжигание жира», — сказала Жуковская.

По ее словам, напиток содержит значительно меньше калорий, чем его алкогольные аналоги, основная причина — отсутствие или очень низкое содержание алкоголя — меньше 0,5% от объема. «Безалкогольное пиво может влиять на вес, так как содержит углеводы, соответственно, калории. Однако его влияние значительно меньше, чем у обычного пива, и при умеренном потреблении оно редко становится основной причиной набора веса», — пояснила эксперт.

«Алкоголь сам по себе калориен — около 7 ккал на 1 грамм, в то время как углеводы дают 4 ккал на 1 грамм. Оно [пиво] изготавливается из тех же ингредиентов, что и обычное пиво: вода, солод, хмель. Некоторые сорта могут быть довольно легкими — около 30−50 ккал на 100 мл, в то время как другие по содержанию углеводов могут достигать 60−80 ккал и более на 100 мл», — пояснила Жуковская.

Она подчеркнула, что злоупотребление даже безалкогольным пивом может стать причиной лишнего веса и хронических нарушений жирового обмена. «Кроме того, напиток обладает мочегонным эффектом, что может привести к нарушению водно-солевого баланса и обезвоживанию», — сказала собеседница агентства.

Жуковская также рекомендовала не включать безалкогольное пиво в ежедневный рацион и учитывать личные особенности организма перед его употреблением.