Опубликованы кадры повторной операции «Поток» под Купянском

Источник: Аргументы и факты

Военные Telegram-каналы публикуют предположительные кадры операции, которую аналитический проект Deep State называет повторением «Потока».

По его данным, российские подразделения якобы вновь использовали газовую трубу, однако на этот раз для выхода в район Купянска Харьковской области.

Аналитики уточняют, что заход в трубу был осуществлен в районе населенного пункта Лиман Первый. В течение четырех дней военнослужащие перемещались по ней, используя электросамокаты и специальные платформы на колесах, после чего достигли Купянска.

По информации Deep State, организованные группы смогли выйти в район Радьковки, затем переместиться в контролируемый лесной массив и после этого рассредоточиться в Купянске, достигнув железной дороги.

При этом аналитики прогнозируют, что официальные украинские источники в ближайшее время опровергнут эти сведения.

Напомним, что впервые подобный метод был зафиксирован под Авдеевкой, затем — в районе Суджи. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что операции ВС РФ с использованием подземных коммуникаций стали российским ноу-хау.