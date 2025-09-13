Минск отмечает День города. Куда пойти и что посмотреть?

В Первомайском районе подготовлена обширная программа. Так, на площади у Национальной библиотеки с 12.00 до 15.00 пройдет карнавальное районное мероприятие «Бацькавы дзецi», в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев с 12.00 до 16.00 состоится культурно-развлекательная программа для всей семьи «Пусть всегда будет солнце!», а с 16.00 до 19.00 — танцевальная программа для людей пожилого возраста «Кто молод душой…». На ул. Героев 120-й дивизии с 12.00 развернутся праздничный концерт и выставка продукции и промышленной техники предприятий района «Я горжусь тобой, моя столица». Кроме того, в Центральном ботаническом саду с 11.00 до 20.00 пройдет праздник живой музыки «Классика LIVE».