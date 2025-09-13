Минск отмечает День города. Куда пойти и что посмотреть?

День города начнется с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск — город-герой».
Реконструкторы, много спорта и движ со звездами. В Мингорисполкоме рассказали о программе Дня города В День города жителям столицы и гостям Минска ГАИ рекомендует пользоваться общественным транспортом.
На зеленой зоне вдоль проспекта Победителей с 11.00 до 22.00 пройдет фестиваль «Мiнск старажытны». На мероприятии соберутся свыше 500 реконструкторов из Беларуси, России и Китая. Посетителей ожидают захватывающие сцены, включая рыцарские сражения и демонстрации древних ремесел.
На площадке у Дворца спорта с 11.00 развернется масштабный спортивный праздник «Олимпийский день». Для любителей спорта и здорового образа жизни подготовлено более 30 интерактивных площадок. Для детей от 3 до 14 лет в 13.00 стартует Олимпийский квест, преодолев который ребята получат различные призы.
Новым зрелищным событием спортивного праздника станут гонки на драгонботах среди студенческих команд вузов Минска в акватории реки Свислочь.
Также любители хоккея в этот день смогут поддержать «Динамо-Минск». На большом экране у Дворца спорта в 15.00 начнется трансляция выездного матча «зубров» против «Барыса» из Астаны.
С 17.30 и до полуночи у Дворца спорта развернется молодежный проект «В ритме города». На сцену выйдут кавер-группы и популярные артисты. Хедлайнером концерта выступит известный российский музыкант МОТ.
Возле Дворца спорта будет работать праздничная ярмарка.
На другой площадке — перед центральным входом в парк Победы — с 8.00 до 18.00 развернутся международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель-2025». Вместе с белорусскими спасателями участие в соревнованиях примут спортсмены-спасатели из Санкт-Петербурга и Вологодской области Российской Федерации. Участники преодолеют комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Кроме того, в этот день клятву на верность Родине принесут 160 первокурсников, среди которых 10 девушек, выбравших профессию спасателя.
В парке им. Горького с 11.00 до 19.00 пройдет «Фестиваль профессий». Там будут организованы тематические зоны с квестами, игровыми площадками и презентациями учреждений образования для посетителей всех возрастов.
В 17.00 на площади Свободы начнется торжественная церемония вручения наград «Минчанин года».
Минск вновь станет эпицентром грандиозного события для любителей мотоциклов — H.O.G. Rally Minsk. Он соберет тысячи мотоциклистов, которые приедут к нам из самых разных стран: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и России. Сбор колонны будет проходить с 9.00 до 11.00 у Кургана Славы, а в 12.00 состоится старт мотопарада.
На площадке Минского дворца детей и молодежи с 11.00 до 15.00 пройдет городской праздник «Открой мир ярких возможностей», с презентацией деятельности объединений по интересам учреждений дополнительного образования детей и молодежи Минска.
Также на площадке вдоль проспекта Машерова, возле центрального входа в парк Победы, с 10.00 до 17.00 пройдет массовое мероприятие, посвященное Дню танкиста и Дню города.
Традиционно празднования организованы и в районах Минска. В Центральном районе гулянья развернутся с 11.00 до 19.00 на зеленой зоне в парке Победы напротив гостиницы «Виктория». Там состоится праздник «Мой Минск — моя столица».
В Заводском районе празднования пройдут с 11.00 до 22.00 возле «Чижовка-Арены». Там состоятся показательные выступления по мотоциклетному кроссу и концертная программа. Также будет работать ярмарка. Кроме того, с 11.00 до 14.00 праздничная программа состоится в Минском зоопарке.
Московский район подготовил программу с 12.00 до 22.00 в парке им. М. Павлова. Там пройдет праздник «Минск — твоя территория мира», а также интерактивный театральный проект «Новые роли». В зоне отдыха «Сад вершаў», расположенной в границах улиц Сапеги — Брыля — Алибегова, с 12.00 до 15.00 запланирован интерактивный познавательный фестиваль «Книжный БУМ».
В Октябрьском районе празднование будет проходить в парке «Курасовщина» с 13.00 до 19.00, где состоится районный праздник «Мой Минск — моя столица», а также с 15.00 до 17.00 молодежный легкоатлетический забег «Время быть вместе». В микрорайоне «Сокол» с 13.00 до 16.00 пройдет праздничный концерт «Тебе, мой город, посвящаем!».
В Партизанском районе с 12.00 до 18.00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) пройдет культурно-развлекательная программа «Мой Минск всегда молодой!» с выставкой-презентацией предприятий и организаций района.
В Первомайском районе подготовлена обширная программа. Так, на площади у Национальной библиотеки с 12.00 до 15.00 пройдет карнавальное районное мероприятие «Бацькавы дзецi», в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев с 12.00 до 16.00 состоится культурно-развлекательная программа для всей семьи «Пусть всегда будет солнце!», а с 16.00 до 19.00 — танцевальная программа для людей пожилого возраста «Кто молод душой…». На ул. Героев 120-й дивизии с 12.00 развернутся праздничный концерт и выставка продукции и промышленной техники предприятий района «Я горжусь тобой, моя столица». Кроме того, в Центральном ботаническом саду с 11.00 до 20.00 пройдет праздник живой музыки «Классика LIVE».
Богат на мероприятия и Советский район. В сквере по бульвару Мулявина с 11.00 до 19.00 пройдет культурная программа для всей семьи — культурно-зрелищное мероприятие «С любовью к тебе, родной Минск!» В культурном пространстве «ЛэйкСайд Парк», расположенном в районе Северный берег, с 15.00 до 23.00 будет проходить физкультурно-спортивный праздник «Движение и ритм праздничного Минска».
Во Фрунзенском районе традиционно праздник пройдет с 12.00 до 17.00 в парке имени Уго Чавеса. Там также состоится женский самодеятельный конкурс «Тебе, любимый город, посвящается».
Кроме того, в парке имени 60-летия Великого Октября с 12.00 до 17.00 пройдет праздник «Тебе — любимый город!» и выставка-ярмарка «Галерея ремесел».
Ленинский район приглашает жителей в Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Там с 10.00 до 18.00 запланирован праздник «Квітней, мой Мінск, мая сталіца». Возле сцены можно будет увидеть аллею дизайнерских композиций и инсталляций из цветов «Минск — в цветах, Беларусь — в сердце».
Кроме того, там же с 11.00 до 13.00 пройдет конкурс пирогов «Пiрагi па-мiнску — смак стагоддзяў», а с 13.00 до 15.00 состоится семейный фестиваль «Первоклассная парочка» для детей и родителей.
В День города подведут итоги летнего музыкально-туристического сезона. В Раковском дворике развернется Театральная гостиная. С 13.00 до 16.00 и с 19.00 до 20.15 зрителям покажут разнообразные спектакли. На площади Свободы с 20.00 до 22.00 пройдет программа «Музыка любимого города», в которой примет участие Президентский оркестр.
У Минской ратуши выступят коллективы из городов-побратимов — Уфы и Екатеринбурга. В 19.30 на сцену выйдет Квартет «13 струн» (Екатеринбург) — виртуозы-лауреаты международных конкурсов, играющие все: от классики и джаза до уральского рока.
В 20.00 состоится концерт «Из Уфы с любовью». На сцену выйдет ансамбль «Мирас» — народные артисты и виртуозы, играющие на курае и кыл-кубызе. Народная артистка Башкортостана Алена Завьялова исполнит белорусскую «Купалинку», а Юлай Касимов сыграет на курае «Белорусские мотивы». Завершится концерт совместным выступлением Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» и Государственного ансамбля танца Беларуси.
Яркой точкой праздничных мероприятий станет салют в 23.00 из сквера Старостинская слобода.