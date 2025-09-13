Экс-премьер Британии Джонсон прибыл в Одессу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу, пишет украинское издание «Страна.ua».
Издание показало кадры с британским политиком. На видео Борис Джонсон открывает дверь автомобиля.
При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал в Telegram три фотографии и одно видео с Борисом Джонсоном. На кадрах также запечатлен предприниматель Майкл Эшкрофт.
«Борис Джонсон в Одессе! Рад встречи! А также рад еще раз видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта», — подписал Алексей Гончаренко одну из фотографий.
Депутат добавил, что Борис Джонсон впервые приехал в Одессу. Они отправились смотреть город.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.