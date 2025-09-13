Беларусь призвала ЕС и ООН дать оценку действиям Польши из-за закрытия границы

На заседании Совета Безопасности ООН белорусский дипломат обратил внимание, что форум проходит на фоне закрытия Польшей границы с Беларусью. И подчеркнул, что польская сторона остановила автомобильное и железнодорожное сообщение, парализовав транзит и прекратив движение людей через границу. Подобная ситуация, как он заметил, создает реальные угрозы стабильности в регионе.