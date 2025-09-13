Ричмонд
Беларусь призвала ЕС и ООН дать оценку действиям Польши из-за закрытия границы

Белорусский дипломат в ООН назвал угрозой стабильности закрытие Польшей границы.

Источник: Комсомольская правда

Временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик заявил, что Минск призывает ООН и Евросоюз дать принципиальную оценку действиям Польши из-за закрытия границы, пишет БелТА.

На заседании Совета Безопасности ООН белорусский дипломат обратил внимание, что форум проходит на фоне закрытия Польшей границы с Беларусью. И подчеркнул, что польская сторона остановила автомобильное и железнодорожное сообщение, парализовав транзит и прекратив движение людей через границу. Подобная ситуация, как он заметил, создает реальные угрозы стабильности в регионе.

При этом Тозик назвал действия Польши антинародными и безосновательными.

— Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан, — высказался он.

Представитель белорусской дипломатии также указал на то, что подобными решениями Польша злоупотребляет своим географическим положением и фактически приватизирует границу ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока.

Тозик также отметил, что, принимая подобные меры, Варшава продолжает курс на подрыв отношений с соседними государствами, способствуя дальнейшей эскалации напряженности в регионе. А это создает риски для стабильности и предсказуемости международных отношений.

— Руководство ООН и Европейского союза должны дать принципиальную оценку таким действиям, — потребовал дипломат.

Также он заявил, что Совету Безопасности ООН следует оценить действия Польши и «отреагировать должным образом».

— Призываем все стороны вернуться в русло конструктивного взаимодействия и диалога, — подчеркнул представитель Беларуси.

А резюмируя, напомнил о приверженности Беларуси исключительно мирным шагам с целью урегулирования противостояния. И добавил, что Минск готов и далее содействовать «поиску взаимоприемлемых развязок конфликта».

Ранее также Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

Также Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

