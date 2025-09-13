В Ташкенте продолжается охота на «зайцев»: в автобусах поймали более 6,1 тысячи пассажиров, не оплативших проезд

Vaib.uz (Узбекистан. 13 сентября). Усиленные рейды транспортной инспекции и службы мониторинга перевозок в Ташкенте продолжаются и дают заметные результаты. С начала года в столичных автобусах поймали свыше 6,1 тысячи пассажиров, которые попытались проехать без оплаты.