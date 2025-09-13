Ричмонд
В Ташкенте продолжается охота на «зайцев»: в автобусах поймали более 6,1 тысячи пассажиров, не оплативших проезд

Vaib.uz (Узбекистан. 13 сентября). Усиленные рейды транспортной инспекции и службы мониторинга перевозок в Ташкенте продолжаются и дают заметные результаты. С начала года в столичных автобусах поймали свыше 6,1 тысячи пассажиров, которые попытались проехать без оплаты.

Источник: Vaib.Uz

Интересно, что большинство нарушителей, задержанных за безбилетный проезд, на вопрос инспекторов отвечают почти одинаково: «забыл». Однако такие оправдания не освобождают от ответственности.

Согласно статье 144 Кодекса об административной ответственности («Проезд без билета»), пассажирам, нарушившим правила оплаты, грозит штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины. На сегодняшний день это составляет 41 200 сумов за каждую безбилетную поездку.

Контролёры подчёркивают: своевременная оплата проезда — это не только требование закона, но и вклад каждого пассажира в повышение качества и комфорта обслуживания.