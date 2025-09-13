Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили украинские СМИ.
Визит Джонсона в город позже подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовав совместное фото с британским политиком на улицах Одессы, передает РИА Новости.
12 сентября британский принц Гарри неожиданно прибыл в Киев. Член королевской семьи приехал на Украину в рамках приглашения местного правительства. Принц планирует помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, которых ранили на фронте. Соответствующую поддержку окажут члены фонда принца Гарри Invictus Games Foundation.
Недавно профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что на Украине в скором времени может быть установлено временное правительство, поскольку президент США Дональд Трамп не считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского подходящей фигурой для мирного завершения конфликта.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.