Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили украинские СМИ.

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили украинские СМИ.

Визит Джонсона в город позже подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовав совместное фото с британским политиком на улицах Одессы, передает РИА Новости.

12 сентября британский принц Гарри неожиданно прибыл в Киев. Член королевской семьи приехал на Украину в рамках приглашения местного правительства. Принц планирует помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, которых ранили на фронте. Соответствующую поддержку окажут члены фонда принца Гарри Invictus Games Foundation.

Недавно профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что на Украине в скором времени может быть установлено временное правительство, поскольку президент США Дональд Трамп не считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского подходящей фигурой для мирного завершения конфликта.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше