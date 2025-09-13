Недавно профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что на Украине в скором времени может быть установлено временное правительство, поскольку президент США Дональд Трамп не считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского подходящей фигурой для мирного завершения конфликта.