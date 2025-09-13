Разбор автоматов, управление БПЛА: в Москве стартовала профориентационная акция для школьников, рассказывающая о профессии военного

Крылатая фраза из культового советского фильма «Офицеры», ушедшая в народ и ставшая девизом всех поколений российских военнослужащих — «Есть такая профессия — Родину защищать!», дала и название профориентационной акции для школьников, организованной совместно Военным комиссариатом Москвы, Правительством города Москвы и Департаментом образования, при участии Минобороны РФ. С недавних пор она проводится два раза в год: первый раз в мае, когда мы празднуем День Победы, и второй — сейчас, в сентябре. Корреспондент «МК» побывала на мероприятии и поговорила с ее участниками о том, как в нашей стране учат молодое поколение защищать свою Отчизну.
Военный комиссариат города Москвы в рамках празднования Дня города собрал на площадке на Аллее партизан в Парке Победы на Поклонной горе все высшие учебные заведения Министерства обороны РФ, представители которых с 11 по 14 сентября 2025 года будут рассказывать учащимся образовательных учреждений и студентам колледжей о тех возможностях, которые в наше время предоставляют вузы в плане обучения военным специальностям.
Как мы увидели, 12 сентября на площадке царило необыкновенное оживление. Группы старшеклассников, ребята и девочки в военной форме — учащиеся кадетских училищ находили здесь много интересного и познавательного для себя. Они живо интересовались на стендах вузов условиями поступления и какие преимущества дает профессия военного в наше время; разбирали и собирали автомат, с удовольствием обнимались и фотографировались со служебной собакой пограничника, расспрашивали участников боевых действий об их службе…
Местом притяжения для школьников стал стенд с БПЛА, где каждый мальчишка мог попробовать себя в качестве оператора дрона; а еще ребята толпились у манекена (которого издалека можно было принять за человека), с разными видами боевых ранений, на котором представитель военного училища демонстрировал приемы оказания первой помощи.
Несомненно, очень многие ребята, даже те, кто и не помышлял о профессии военнослужащего, заинтересуются ею, — настолько воодушевленно и эмоционально рассказывают о ней представители вузов Минобороны! И захотят походить на этих бравых молодых защитников Отчизны, которых здесь встретят. А даже те, кто не изберет для себя этот путь, проникнутся духом патриотизма и ощутят в этом месте всю доблесть и мощь российских Вооруженных сил.
Подробней о мероприятии рассказал начальник отделения Единого центра призыва Военного комиссариата города Москвы Максим Куницын. По его словам, студенты колледжей и учащиеся общеобразовательных учебных заведений могут здесь узнать, какие высшие военные учебные заведения существуют в нашей стране, каким специальностям в них обучают, а также о порядке поступления в вузы и порядке прохождения военной службы после окончания учебы.
— Перечень специальностей, которым сегодня обучают в военных вузах, — огромен, — подчеркнул Максим Куницын. — Есть такие же, как и в гражданских вузах. Это юристы, финансисты, следователи, инженеры; это и радиотехника, и связь, и беспилотная авиация… При этом перечень специальностей постоянно растет, а за прошедший год у нас открылись четыре военных училища. Поэтому мы хотим, чтобы ребята заранее ознакомились с теми специальностями, по которым они могут обучаться, и уже могли выбрать те экзамены, которые необходимы для поступления в то или иное училище.
Мы очень рады, что на этой площадке присутствует огромное количество ребят, которые интересуются данной профессией. Ведь Родину надо кому-то защищать! Мы рассказываем, что в военные вузы можно поступать и после колледжа.
Он отметил, что многие представители военных учебных заведений, которые здесь работают, прошли «горячие точки», награждены боевыми наградами, поэтому они быстрее донесут до почти что своих сверстников все преимущества и растущий престиж военной службы. Также Максим Куницын добавил, что в последние годы конкурс в военные вузы огромный; а, к примеру, конкурс в то же Рязанское воздушно-десантное училище никогда и не спадал, и в него отбирают сильнейших.
…Между тем, на стенде Военного института (инженерно-технического) — филиала Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала Армии А. В. Хрулева, совсем юная, на вид лет 14 девчушка беседовала с представителем вуза. Потом взяла их рекламную брошюрку. Оказалось, что она студентка Московского индустриального колледжа.
— Вы интересуетесь получением военной специальности? — спрашиваю у нее.
— Я считаю так: что наступят времена, когда девушкам надо будет воевать наравне с мужчинами, — ответила она, немало удивив меня. — Ведь как раньше было — женщины отрекались от наследства, от всех благ — ради своих мужей, чтобы следовать за ними в Сибирь…
Представитель данного военного вуза, доцент одной из кафедр Сергей Александров рассказал «МК», что в одном из филиалов академии — в городе Вольске — как раз-таки «с удовольствием» принимают девушек на такие специальности, как начальники продовольственных служб, служб материально-технического обеспечения.
— Мы готовим по четырем специальностям: это монтаж, эксплуатация, ремонт систем энергообеспечения; монтаж, эксплуатация, ремонт систем жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры, строительство и эксплуатация зданий, применение автомобильных подразделений и пожарная безопасность, — рассказал он мне. — Наиболее сложная, но и наиболее и востребованная по этому году специальность, это тепло-энергоообеспечение специальных технических систем и объектов. Чтобы попасть на специальность, надо сдать русский язык, математику профиль, физику, — ее можно заменить на информатику. При поступлении все кандидаты проходят медицинскую комиссию и сдают физподготовку.
На стенде Московского высшего общевойскового командного училища один из юных посетителей пробовал управлять БПЛА, надев для этого специальные очки. «Так, так, я хочу его вот сюда направить… Хорошо, что не в дом!», — оживленно комментировал молодой человек. Остальные присутствующие наблюдали за траекторией движения беспилотника на расположенном тут же экране. Оказалось, что факультет по обучению операторов БПЛА в училище создан совсем недавно, действует он год. Прошел один набор — набрали роту, как мне сказал представитель училища. Возможно, со временем будут расширять набор. И пока еще мало, в каких военных училищах обучают работе с беспилотниками.
— Интерес к факультету БПЛА большой, потому что специальность довольно интересная, — сказал представитель военного учебного заведения. — За БПЛА, я считаю, будущее военной техники. Сейчас уже придумывают, чтобы на него вешать огнестрельное оружие. Оно будет самозарядное, с одним-двумя патронами. Я думаю, со временем уже будут на них устанавливать и автоматы. 26 сентября 2025 года в училище — День открытых дверей, так что приглашаем!
Я решила ознакомиться и с тем, как оказывают первую помощь на фронте. Манекен «Виктор», до жути похожий на человека, выглядел совершенно ужасно: у него были сразу и перелом, и отрыв конечности, и осколочное ранение, и выпадение внутренних органов, и пробитие лёгких и шейной артерии (огнестрельное или осколочное), и ожог… Представитель Московского высшего общевойскового командного училища объясняет всем интересующимся, что нужно делать при каждой такой травме. Мне он показал, какую первую помощь необходимо оказать при отрыве ноги при наступлении на мину. Это наложение турникета (жгута) для остановки кровотечения, наложение давящей повязки (бандажа) на место отрыва и так далее.
Добавим также, что вузы Минобороны РФ предлагают к освоению широких спектр специальностей по программам высшего образования — программам специалитета, обучение производится за счет средств федерального бюджета (то есть, бесплатно), по завершению обучения присваивается воинское звание офицера — лейтенант. Курсанты вузов находятся на полном материальном и социальном обеспечивании — проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие и др. Период обучения в вузов МО РФ засчитывается в трудовой стаж и срок службы.