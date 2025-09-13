Разбор автоматов, управление БПЛА: в Москве стартовала профориентационная акция для школьников, рассказывающая о профессии военного

На стенде Московского высшего общевойскового командного училища один из юных посетителей пробовал управлять БПЛА, надев для этого специальные очки. «Так, так, я хочу его вот сюда направить… Хорошо, что не в дом!», — оживленно комментировал молодой человек. Остальные присутствующие наблюдали за траекторией движения беспилотника на расположенном тут же экране. Оказалось, что факультет по обучению операторов БПЛА в училище создан совсем недавно, действует он год. Прошел один набор — набрали роту, как мне сказал представитель училища. Возможно, со временем будут расширять набор. И пока еще мало, в каких военных училищах обучают работе с беспилотниками.