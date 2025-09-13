Опасных веществ в воздухе Новороссийска из-за пожара на свалке не выявили

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе Новороссийска после пожара на свалке. Лабораторные исследования, проведенные 11 и 12 сентября, показали, что содержание загрязняющих веществ соответствует установленным нормативам, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Замеры выполнялись с учетом данных о розе ветров в нескольких населенных пунктах, расположенных рядом с горящим мусорным полигоном. Мониторинг проводился в поселке Щелбы, а также в селах Владимировка, Васильевка и Большие Хутора.
Как сообщили в пресс-службе контрольно-ревизионного управления Новороссийска, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжит регулярный контроль качества атмосферного воздуха в этих районах.
Пожар начался 6 сентября, его площадь тогда составила около 600 кв. метров. К вечеру того же дня она увеличилась до 900 кв. м. На четвертые сутки площадь возгорания последовательно сократилась до 750, затем — до 700 кв. метров.
Росприроднадзор направил в прокуратуру итоги проверки полигона для согласования внепланового контроля.