«Не для россиянок, прячущих животы на границе»: посол Аргентины неожиданным образом высказался о гражданах РФ

Посол Аргентины в России Эдуардо Садус выразил свое отношение к россиянкам, приезжающим в Аргентину для родов. По его словам, власти страны не поддерживают практику получения гражданства Аргентины по рождению для тех иностранок, которые скрывают свои настоящие мотивы пересечения границы.

Беременные «родильные туристки» больше не смогут получить гражданство сразу после родов.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — прокомментировал ситуацию Садус в интервью РБК.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПосольство РФ обвинило Turkish Airlines в некорректном поведении по отношению к россиянам.

Посол отметил рост числа заявок на временное проживание со стороны граждан России. По его словам, многие используют возможность рождения ребенка в Аргентине как способ получения гражданства для всей семьи. Подать заявление на гражданство Аргентины сразу после родов больше не получится. Ранее СМИ сообщали о случаях массового въезда беременных россиянок в республику после начала СВО.